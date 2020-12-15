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Оккупанты устроили военные сборы на Донбассе: приехали кадровые офицеры РФ – разведка

15.12.2020, 16:27
Оккупанты устроили военные сборы на Донбассе: приехали кадровые офицеры РФ – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

На этой неделе боевики вместе с кадровыми офицерами России проводят сборы на временно оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

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По данным ГУР, для оказания методичной помощи и контроля за сборами в Луганск и Донецк прибыли группы офицеров управления восьмой армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ.

Разведчики сообщают, что сборы проводятся с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами техсредств разведки и беспилотников.

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Марк Сировой
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