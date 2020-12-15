Оккупанты устроили военные сборы на Донбассе: приехали кадровые офицеры РФ – разведка
15.12.2020, 16:27
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)
На этой неделе боевики вместе с кадровыми офицерами России проводят сборы на временно оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.
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По данным ГУР, для оказания методичной помощи и контроля за сборами в Луганск и Донецк прибыли группы офицеров управления восьмой армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ.
Разведчики сообщают, что сборы проводятся с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами техсредств разведки и беспилотников.
- В ноябре 2020-го снайперы боевиков убили военнослужащего ВСУ, еще одного ранили.
- 10 декабря украинская сторона СЦКК заявила, что оккупанты, несмотря на режим перемирия с середины лета, системно применяют на Донбассе снайперский огонь.
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