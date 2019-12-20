Российские снайперы оттачивают навыки на жителях Донбасса - штаб

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Бойцы ВСУ сообщают - вражеские снайперы используют Марьинку как полигон

На временно оккупированную часть Донбасса заехала группа выпускников российской школы снайперов: вблизи Марьинки они "сдают экзамены" и оттачивают свои навыки, открывая огонь как по военным, так и по гражданским. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил в Facebook.

18 декабря жертвой снайпера стал 57-летний местный житель Михаил. Пуля настигла его на крыльце собственного дома. Не выжил после попадания в голову и украинский воин Василий Лисицин.

"У врага только одна цель - нанести как можно больше потерь Украины. И для них не имеет значения, какая перед ними цель военная или гражданская. Этот участок фронта вражеские снайперы используют только как полигон", - отметил военнослужащий по кличке "Койот".  

  • 16 декабря штаб ООС назвал потери боевиков с начала декабря. 

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Теги: Донбасс, разведка, Марьинка, снайпер
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