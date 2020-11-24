Донбасс. Снайпер гибридной армии РФ убил украинского военного
24.11.2020, 17:45
Иллюстративное фото: Facebook/Николаевский ОБМП
обновлено
Снайпер гибридной армии РФ ранил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев. Позже воин скончался в больнице.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что снайпер в нарушение перемирия работал у Авдеевки. Раненому бойцу оказали помощь и эвакуировали в медучреждение. Его состояние – тяжелое.
О дерзких действиях наемников уже сообщили в ОБСЕ.
ОБНОВЛЕНО В 17:34. Украинского воина пытались реанимировать, но безрезультатно – он погиб, сообщили в штабе ООС.
- 22 июля трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
- 6 сентября тишина на Донбассе была нарушена: российские формирования обстреляли украинские позиции — один боец был убит снайпером, еще один ранен, двое бойцов подорвались на минном поле.
- 19 ноября оккупанты вели стрельбу по украинским позициям под Авдеевкой: был ранен украинский военный.
Читайте также: "Надеюсь, тишина на Донбассе будет постоянной". Зеленский поздравил с Днем защитника
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии