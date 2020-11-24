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Донбасс. Снайпер гибридной армии РФ убил украинского военного

24.11.2020, 17:45
Донбасс. Снайпер гибридной армии РФ убил украинского военного - Фото
Иллюстративное фото: Facebook/Николаевский ОБМП
обновлено

Снайпер гибридной армии РФ ранил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев. Позже воин скончался в больнице.

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Отмечается, что снайпер в нарушение перемирия работал у Авдеевки. Раненому бойцу оказали помощь и эвакуировали в медучреждение. Его состояние – тяжелое.

О дерзких действиях наемников уже сообщили в ОБСЕ.

ОБНОВЛЕНО В 17:34. Украинского воина пытались реанимировать, но безрезультатно – он погиб, сообщили в штабе ООС. 

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Марк Сировой
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