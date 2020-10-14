"Надеюсь, тишина на Донбассе будет постоянной". Зеленский поздравил с Днем защитника

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Президент также заверил, что с наступлением мира власть не перестанет заботиться об армии, а намерена укреплять ее

Президент Владимир Зеленский надеется, что тишина на Донбассе будет постоянной, несмотря на попытки сорвать перемирие. Об этом он заявил перед лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, поздравляя с Днем защитника Украины.

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"Сегодня 80 день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы имеем надежду, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", – сказал он.

Зеленский также заверил: с наступлением мира государство не перестанет заботиться об армии, а наоборот намерено развивать ее. Он добавил, что Украина уже использует потенциал статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, и отметил: воплощение стандартов НАТО и взаимосовместимости с силами Альянса – важные шаги к будущему Украины.

Президент подчеркнул, что сегодняшний праздник является не только мужским, ведь в рядах украинских воинов есть много отважных и сильных женщин.

Зеленский поблагодарил всех, кто в течение веков сражался за Украину, а в 2014 начал защищать от российской агрессии. Он призвал не воспринимать это как должное, благодарить защитников Украины каждый день, а не только поздравлять их в день праздника.

  • 14 сентября 2020-го Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности. В ней предусмотрено развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, Европейским Союзом и США.
  • 8 октября сообщалось, что Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

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Теги: Владимир Зеленский, нато, день защитника украины
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