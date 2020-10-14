"Надеюсь, тишина на Донбассе будет постоянной". Зеленский поздравил с Днем защитника

Президент Владимир Зеленский надеется, что тишина на Донбассе будет постоянной, несмотря на попытки сорвать перемирие. Об этом он заявил перед лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, поздравляя с Днем защитника Украины.

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"Сегодня 80 день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы имеем надежду, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", – сказал он.

Зеленский также заверил: с наступлением мира государство не перестанет заботиться об армии, а наоборот намерено развивать ее. Он добавил, что Украина уже использует потенциал статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, и отметил: воплощение стандартов НАТО и взаимосовместимости с силами Альянса – важные шаги к будущему Украины.

Президент подчеркнул, что сегодняшний праздник является не только мужским, ведь в рядах украинских воинов есть много отважных и сильных женщин.

Зеленский поблагодарил всех, кто в течение веков сражался за Украину, а в 2014 начал защищать от российской агрессии. Он призвал не воспринимать это как должное, благодарить защитников Украины каждый день, а не только поздравлять их в день праздника.

14 сентября 2020-го Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности. В ней предусмотрено развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, Европейским Союзом и США.

8 октября сообщалось, что Зеленский в Лондоне призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

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