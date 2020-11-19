Война на Донбассе. Боевики открыли огонь под Авдеевкой, ранен военный
Штаб ООС сообщил, что боец получил огнестрельное осколочное ранение, его доставили в госпиталь
Сегодня, 19 ноября, на Донбассе в районе Авдеевки гибридные вооруженные формирования России открыли огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия по украинским военным, один военнослужащий ранен. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.
Как отмечается, боец получил огнестрельное осколочное ранение, его доставили в госпиталь.
По информации штаба ООС, состояние раненого удовлетворительное.
Сообщается, что о факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России, в результате которого был ранен украинский военный, сообщили представителям ОБСЕ.
- Вчера боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС. Ответный огонь не открывался, потерь нет. LIGA.net ведет хронику войны на Донбассе.
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