Война на Донбассе. Боевики открыли огонь под Авдеевкой, ранен военный

Штаб ООС сообщил, что боец получил огнестрельное осколочное ранение, его доставили в госпиталь

Сегодня, 19 ноября, на Донбассе в районе Авдеевки гибридные вооруженные формирования России открыли огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия по украинским военным, один военнослужащий ранен. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

Как отмечается, боец получил огнестрельное осколочное ранение, его доставили в госпиталь.

По информации штаба ООС, состояние раненого удовлетворительное.

Сообщается, что о факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России, в результате которого был ранен украинский военный, сообщили представителям ОБСЕ.

Вчера боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС. Ответный огонь не открывался, потерь нет. LIGA.net ведет хронику войны на Донбассе.

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Наталия Медведева

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