Вернуть Крым и выполнить "Минск". Сенату США предложили запретить возвращать Россию в G8
Подконтрольная демократам Палата представителей проголосовала за законопроект. Теперь очередь за "республиканским" Сенатом, а затем и президентом США
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о недопущении России к встречам клуба стран Большoй семeрки и восстановлении формата G8 с ее участием. Об этом пишет Голос Америки.
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Документ предусматривает запрет на использование администрацией США государственных средств на "поддержку или содействие" включения России в клуб.
По тексту законопроекта, эта мера перестанет действовать лишь после того, как госсекретарь США и директор нацразведки страны заверят конгрессменов, что Россия "прекратила оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии, вывела войска из Приднестровья, прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС", а также полностью выполняет обязательства по минским договоренностям.
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Теперь слово за Сенатом. Там пока что большинство голосов принадлежит республиканцам. Если он утвердит законопроект, документ поступит на подпись главе государства.
- Трамп отказался от проведения саммита в июне в связи с пандемией коронавируса. В августе он сказал, что хотел бы провести встречу клуба после президентских выборов и пригласить на нее президента РФ Путина. Палата представителей призвала не возвращать РФ, критиковали эту идею и в Сенате.
- 3 ноября в США состоялись выборы, на которых, по данным ведущих американских СМИ, победил Байден. Трамп отказывается признавать поражение, но, как пишет Reuters, не готовится к проведению саммита G7.
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