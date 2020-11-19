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Вернуть Крым и выполнить "Минск". Сенату США предложили запретить возвращать Россию в G8

19.11.2020, 08:57
Вернуть Крым и выполнить
Фото: Samuel Corum/EPA

Подконтрольная демократам Палата представителей проголосовала за законопроект. Теперь очередь за "республиканским" Сенатом, а затем и президентом США

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о недопущении России к встречам клуба стран Большoй семeрки и восстановлении формата G8 с ее участием. Об этом пишет Голос Америки.

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Документ предусматривает запрет на использование администрацией США государственных средств на "поддержку или содействие" включения России в клуб.

По тексту законопроекта, эта мера перестанет действовать лишь после того, как госсекретарь США и директор нацразведки страны заверят конгрессменов, что Россия "прекратила оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии, вывела войска из Приднестровья, прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС", а также полностью выполняет обязательства по минским договоренностям.

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Теперь слово за Сенатом. Там пока что большинство голосов принадлежит республиканцам. Если он утвердит законопроект, документ поступит на подпись главе государства.

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Евгений Пилипенко
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