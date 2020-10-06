22-ой саммит Украина – ЕС. Совместное заявление участников по итогам встречи: тезисы

Участники саммита признали европейские устремления Украины, наметили шаги дальнейшего сотрудничества и подчеркнули важность продолжения реформ

Сегодня, 6 октября, в Брюсселе состоялся 22-ой саммит Украина – ЕС, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель от имени президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен. По окончании саммита участники выступили с совместным заявлением, которое опубликовано на сайте Евросовета и Офиса президента.

Тезисы совместного заявления:

1. Укрепление взаимоотношений

Подтвердили приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом. ЕС подчеркнул поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

2. Борьба с коронавирусом

Отметили важность обмена информацией и совершенствования ответных шагов в борьбе с пандемией COVID-19, а также выразили готовность сотрудничать над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19.

3. Сотрудничество в продвижении реформ

Подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество в укреплении верховенства права, продвижении реформ и содействии устойчивому экономическому росту.

4. Признание европейских устремлений Украины

Согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств.

5. Макроэкономическая стабильность Украины

Подтвердили приоритетность поддержания макроэкономической стабильности Украины, соблюдения обязательств перед МВФ и реализации всех среднесрочных условий, включая сильный и независимый Нацбанк Украины.

6. Признание прогресса реформ в Украине

Приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности, достигнутый прогресс в децентрализации, а также начало работы Высшего антикоррупционного суда. Договорились о важности ускорения и усиления работы по реформе судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого отбора добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты. Подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине.

7. ЕС подтвердил поддержку Украины и ее обусловленность внедрением реформ и политических мероприятий

ЕС объявил о новых программах по поддержке сельского хозяйства, местного микропроизводства, малых и средних предприятий, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и климатической деятельности, а также о конкретной поддержке востока Украины.

8. Евросоюз продолжит поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией

Стороны подчеркнули важную роль гражданского общества, молодежи и независимых СМИ во всех сферах общественной и политической жизни, а также в контексте дезинформационных кампаний против ЕС и Украины, в частности со стороны России.

ЕС и Украина договорились начать кибердиалоги и активизировать сотрудничество в сфере Общей политики безопасности и обороны.

9. Продолжение безвизового режима для граждан Украины

Стороны отметили важность выполнения критериев либерализации визового режима и ускорения соответствующих усилий по реформам.

10. Обсудили укрепление экономической интеграции в следующих областях:

- Обсудили поддержку ЕС Украины в приближении к Единому цифровому рынку. Договорились подготовить до конца 2020 года план сотрудничества относительно электронных доверительных услуг с перспективой заключения возможной сделки, которая должна базироваться на приближении к законодательства и стандартов ЕС.

- Отметили важность прогресса в выполнении обязательств Украины в области изменения климата, окружающей среды, морской экосистемы, образования, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

- Признали важность соблюдения обязательств в сферах прав интеллектуальной собственности, госзакупок, защиты торговли, санитарных и фитосанитарных стандартов.

- Приветствовали начало миссии по предварительной оценке готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

- ЕС приветствовал готовность Украины присоединиться к будущим программам ЕС, которые послужат "зеленому" и цифровому восстановлению после пандемии COVID-19.

- Подтвердили обязательство заключить Соглашение об общем авиационном пространстве в ближайшее время.

- Подтвердили роль Украины как стратегической транзитной страны для газа.

- Договорились улучшить сообщение между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства.

- Приветствовали участие Украины в программах ЕС "Эразмус +" и Creative Europe.

11. Договорились осуществить в 2021 году всесторонний обзор достижения целей Соглашения.

12. Подтвердили осуждение незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, милитаризации полуострова, ухудшения ситуации с правами человека на полуострове, а также ограничения свободы передвижения граждан.

13. Подтвердили поддержку усилий Нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Всестороннее и бессрочное прекращении огня должно быть сохранено. Стороны призвали Россию использовать свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей и обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории. Вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта.

14. Договорились продолжать сотрудничество по решению социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта на Донбассе.

5. Катастрофа MH17. Подчеркнули поддержку всем усилиям, направленным на установление истины, и призвали Россию взять на себя ответственность и сотрудничать со следствием.

6. Подтвердили стратегическую важность Восточного партнерства.

Наталия Медведева

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