Зеленский в Брюсселе заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает

"Украина четко выполняет все необходимые критерии", – заверил президент

Президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявил, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

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"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", – сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский отметил, что как только позволит эпидемическая ситуация с COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.

17 сентября депутаты Европарламента Галер и фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС.

Днем того дня Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14.

После голосованияглава фракции СН Давид Арахамия назвал слухами риск лишиться безвиза и макрофинансовой помощи. Он сказал, что будет реагировать лишь на письма.

Вчера трое депутатов ЕП написали Арахамии письмо. В нем они раскритиковали некоторых нардепов СН, генпрокурора и ситуацию с коррупцией в Украине. Они предупредили, что это может поставить под угрозу получение макрофинансовой помощи от ЕС и привести к ограничению безвиза для некоторых политиков или депутатов.

Вадим Ребрина

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