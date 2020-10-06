Зеленский в Брюсселе заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает
06.10.2020, 21:07
Фото: president.gov.ua
"Украина четко выполняет все необходимые критерии", – заверил президент
Президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявил, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.
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"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", – сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.
Зеленский отметил, что как только позволит эпидемическая ситуация с COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.
- 17 сентября депутаты Европарламента Галер и фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС.
- Днем того дня Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14.
- После голосованияглава фракции СН Давид Арахамия назвал слухами риск лишиться безвиза и макрофинансовой помощи. Он сказал, что будет реагировать лишь на письма.
- Вчера трое депутатов ЕП написали Арахамии письмо. В нем они раскритиковали некоторых нардепов СН, генпрокурора и ситуацию с коррупцией в Украине. Они предупредили, что это может поставить под угрозу получение макрофинансовой помощи от ЕС и привести к ограничению безвиза для некоторых политиков или депутатов.
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