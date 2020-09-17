Арахамия назвал слухами новость о возможном лишении Украины безвиза и транша от МВФ

По словам главы фракции Слуга народа, в документах об ассоциации с ЕС нет упоминания о Специальной антикоррупционной прокуратуре

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что не собирается реагировать на заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель о том, что Украина может лишиться безвизового режима с ЕС и транша в размере 1,5 млрд евро. Об этом депутат заявил журналистам.

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Он назвал слова парламентария "слухами", а также отметил, что будет реагировать "только на письма".

"Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС - там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать", - добавил нардеп.

за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС. Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование Сегодня утром депутаты Европарламента Майкл Галер и

За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14. Днем Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "

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Станислав Стороженко

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