Несмотря на критику Запада. Рада назначила членов комиссии по отбору главы САП

Решение поддержали 239 нардепов

Верховная Рада назначила представителей парламента в комиссию по проведению конкурса на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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"За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14.

Голосование по фракциям:

В составе комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, включая ее руководителя, из 11 членов семерых назначает Рада, четверых – совет прокуроров.

Сегодня, 17 сентября, два депутата Европарламента заявили, что назначением кандидатов без опыта в антикоррупционной сфере Украина ставит под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом и поддержку со стороны ЕС и МВФ.

В Центре противодействия коррупции считают, что все назначенные не соответствуют закону о САП.

В состав комиссии от Рады вошли:

Елена Бусол – доктор юридических наук, завкафедры специально-правовых дисциплин в Таврийском наицональном университете им. Вернадского. ЦПК указывает, что Бусол подавала свою кандидатуру на руководителя АРМА и заместителя директора ГБР, но не прошла тестирование;

Андрей Гуджал – руководящий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ";

Алексей Дрозд – доктор юридических наук, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел;

Екатерина Коваль – первый заместитель председателя Союза юристов Украины;

Вячеслав Навроцкий – доктор юридических наук, профессор кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессор кафедры криминального права и криминологии Львовского университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Богдан Романюк – кандидат юридических наук, профессор кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета;

Евгений Соболь – доктор юридических наук, завкафедры государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского гпедагогического университета им. Винниченко.

26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение, в котором глава этого ведомства раскритиковала работу САП, заявив, что та "бездействует". В САП заявили , что не согласны с обвинениями.

В июне против Холодницкого открыли дисциплинарное производство. В августе он написал заявление об увольнении.

Конкурс на должность главы САП состоится в ноябре. До тех пор и. о. руководителя ведомства является Максим Грищук.

3 сентября Рада провалила голосование по представителям в комиссию по отбору руководителя САП на фоне критики со стороны Запада.

Вчера члены от Слуги народа , ОПЗЖ , Доверия и За будущее. В ЦПК заявили, что голосование за комиссию и кандидатов не соответствовало закону по избранию главы САП и нарушает условия безвиза с ЕС. комитета по вопросам правоохранительной деятельности определились с кандидатами в конкурсную комиссию по избранию главы САП. В Центре противодействия коррупции отметили, что ими стали депутаты

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Денис Юдин

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