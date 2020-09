Голосование по САП. В Европарламенте заявили, что Украина может потерять помощь ЕС и МВФ

Сегодняшнее голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры ставит под вопрос поддержку Украины Европейским союзом и Международным валютным фондом. Об этом в Twitter написал депутат от Европейской народной партии Михаэль Галер.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Депутат высказал сильную обеспокоенность и заявил, что кандидатам не хватает честности и опыта антикоррупционной деятельности.

Huge concern at VR vote today on inexperienced candidates lacking high integrity for SAPO Head Selection Commission. Risk for financial IMF and EU support

ДОПОЛНЕНО В 11:35: Депутатка Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что Украина ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 млрд евро. По ее мнению правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП.

While international community is occupied with #Belarus, #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance