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На фоне критики Запада. Рада провалила назначение членов комиссии по отбору главы САП

03.09.2020, 13:38
На фоне критики Запада. Рада провалила назначение членов комиссии по отбору главы САП - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Назначение представителей Рады в комиссии по отбору главы САП поддержали 221 нардеп, "против" – 43, "воздержались" – 35

Верховная Рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ранее готовящееся назначение раскритиковали послы Европейского Союза и G7.

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"За" проголосовали 221 нардеп, "против" – 43, "воздержались" – 35.

Голосование по фракциям:

В составе комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, из 11 членов семерых назначает Рада, четверых – совет прокуроров.

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Часть кандидатов, поданных фракциями, уже предлагались комитетом ранее и не были поддержаны Радой. По утверждению Центра противодействия коррупции, ни один из предложенных фракциями ОПЗЖ и Слуга народа и депутатской группой Доверие кандидатов не соответствует требованиям закона о САП.

В ЦПК считают, что у кандидатов нет опыта в аникоррупционной сфере, они не имеют безупречной деловой репутации и высоких профессиональных и моральных качеств, а также общественного авторитета.

  • 26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение, в котором глава этого ведомства раскритиковала работу САП, заявив, что та "бездействует". В САП заявили, что не согласны с обвинениями.
  • Также в августе КСУ признал неконституционным указ пятого президента Порошенко о назначение Сытника главой НАБУ. Там назвали это решение политически мотивированным.
  • Сегодня послы G7 предупредили Украину о возможных последствиях решения парламента изменить состав комиссии по выборы главы САП. Отступление от прозрачной и политически нейтральной процедуры грозит сохранению безвизового режима с ЕС и предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи.

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Денис Юдин
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