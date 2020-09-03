G7 | Запад предостерег власти Украины насчет избрания преемника Холодницкого
Независимость антикоррупционных учреждений важна "для качества жизни украинцев, делового и инвестиционного климата в Украине", подчеркнули кредиторы
На фоне сегодняшнего рассмотрения в Раде вопроса о комиссии по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и решения КСУ о незаконности назначения Артема Сытника директором НАБУ страны Большой семерки предостерегли руководство Украины от вмешательства в работу этих институтов. Заявление послов G7 опубликовано в Twitter.
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Как пишет Европравда со ссылкой на письмо от западных доноров и кредиторов Украины, те предупредили Раду о проблемах с процедурой замены руководителя САП Назара Холодницкого. Речь идет о возможных последствиях решения парламента об изменении состава комиссии (проект постановления №3839 – в повестке дня Рады на сегодня).
Издание пишет, что документ, подписанный послами ЕС, ФРГ, Британии и региональным директором Всемирного банка, направлен главе Рады Дмитрию Разумкову и главе Офиса президента Андрею Ермаку.
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Дипломаты G7 пишут, что антикоррупционным институтам "должна быть дана возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции". "Обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений – важный элемент международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки от международных финансовых учреждений", – подчеркнули они.
Послы настаивают на необходимости отбора руководителей антикоррупционных органов по "прозрачным, основанным на достижениях, и политически нейтральным процедурам".
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас позднее уточнил в Twitter, что заявление касается процедуры избрания нового главы САП. "Нормальная" процедура – один из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине от ЕС и сохранения безвизового режима.
- 26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение, в котором глава этого ведомства раскритиковала работу САП, заявив, что та "бездействует". В САП заявили, что не согласны с обвинениями.
- В июне против Холодницкого открыли дисциплинарное производство. В августе он написал заявление об увольнении.
- Конкурс на должность главы САП состоится в ноябре. До тех пор и. о. руководителя ведомства будет Максим Грищук.
- Также в августе КСУ признал неконституционным указ пятого президента Порошенко о назначение Сытника главой Национального антикоррупционного бюро. Там назвали это решение политически мотивированным.
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