Независимость антикоррупционных учреждений важна "для качества жизни украинцев, делового и инвестиционного климата в Украине", подчеркнули кредиторы

На фоне сегодняшнего рассмотрения в Раде вопроса о комиссии по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и решения КСУ о незаконности назначения Артема Сытника директором НАБУ страны Большой семерки предостерегли руководство Украины от вмешательства в работу этих институтов. Заявление послов G7 опубликовано в Twitter.

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Как пишет Европравда со ссылкой на письмо от западных доноров и кредиторов Украины, те предупредили Раду о проблемах с процедурой замены руководителя САП Назара Холодницкого. Речь идет о возможных последствиях решения парламента об изменении состава комиссии (проект постановления №3839 – в повестке дня Рады на сегодня).

Издание пишет, что документ, подписанный послами ЕС, ФРГ, Британии и региональным директором Всемирного банка, направлен главе Рады Дмитрию Разумкову и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

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Дипломаты G7 пишут, что антикоррупционным институтам "должна быть дана возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции". "Обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений – важный элемент международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки от международных финансовых учреждений", – подчеркнули они.

Послы настаивают на необходимости отбора руководителей антикоррупционных органов по "прозрачным, основанным на достижениях, и политически нейтральным процедурам".

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас позднее уточнил в Twitter, что заявление касается процедуры избрания нового главы САП. "Нормальная" процедура – один из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи Украине от ЕС и сохранения безвизового режима.

СПРАВКА. Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров, которых определили ранее, и семи делегированных Радой. То есть кандидаты от Рады формируют большинство. Совет, вопреки законодательству, собирается назначить членов, которые вообще не имеют антикоррупционного опыта, пишет ЕП.

26 мая Офис генпрокурора опубликовал видеообращение, в котором глава этого ведомства раскритиковала работу САП, заявив, что та "бездействует". В САП заявили , что не согласны с обвинениями.

В июне против Холодницкого открыли дисциплинарное производство. В августе он написал заявление об увольнении.

Конкурс на должность главы САП состоится в ноябре. До тех пор и. о. руководителя ведомства будет Максим Грищук.

Также в августе КСУ признал главой Национального антикоррупционного бюро. Там назвали это решение политически мотивированным. неконституционным указ пятого президента Порошенко о назначение Сытника

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Евгений Пилипенко

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