G7: Поддержки не будет, если примут законы во вред антикоррупционным органам

Принятие законодательства, которое нарушит независимость антикоррупционных органов, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества. Об этом в Twitter заявили послы стран "Большой семерки" в Украине.
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В заявлении говорится, что США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Евросоюз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные органы Украины. "Законодательство, которое нарушало бы независимость этих институций, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - заявляют в G7.