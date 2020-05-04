G7: Поддержки не будет, если примут законы во вред антикоррупционным органам

G7 (фото - depositphotos.com)

Принятие законодательства, которое нарушит независимость антикоррупционных органов, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества. Об этом в Twitter заявили послы стран "Большой семерки" в Украине.

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В заявлении говорится, что США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Евросоюз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные органы Украины. "Законодательство, которое нарушало бы независимость этих институций, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - заявляют в G7.

13 февраля 2019 года апелляционный суд признал Артема Сытника виновным в административном нарушении.

10 февраля 2020 года сообщалось, что под проектом постановления об увольнении Сытника подписалось 216 депутатов.

10 марта в Верховную Раду был внесен законопроект № 3180 ,которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ.



28 апреля сообщалось, что Верховной Раде рекомендуют принять закон, по которому можно уволить Сытника.