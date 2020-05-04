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G7: Поддержки не будет, если примут законы во вред антикоррупционным органам

G7: Поддержки не будет, если примут законы во вред антикоррупционным органам - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)
04.05.2020, 12:10

В странах "Большой семерки" заявляют, что Украина может потерять международную поддержку, если нарушит независимость антикоррупционных органов

Принятие законодательства, которое нарушит независимость антикоррупционных органов, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества. Об этом в Twitter заявили послы стран "Большой семерки" в Украине.

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В заявлении говорится, что США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Евросоюз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные органы Украины. "Законодательство, которое нарушало бы независимость этих институций, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - заявляют в G7. 

  • 13 февраля 2019 года апелляционный суд признал Артема Сытника виновным в административном нарушении.
  • 10 февраля 2020 года сообщалось, что под проектом постановления об увольнении Сытника подписалось 216 депутатов.
  • 10 марта в Верховную Раду был внесен законопроект № 3180 ,которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ.
  • 28 апреля сообщалось, что Верховной Раде рекомендуют принять закон, по которому можно уволить Сытника.
Владислав Сердюк
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