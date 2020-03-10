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В Слуге народа хотят расширить перечень оснований для увольнения Сытника

В Слуге народа хотят расширить перечень оснований для увольнения Сытника - Фото
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)
10.03.2020, 20:36

Депутаты Александр Дубинский и Александр Качура зарегистрировали законопроект, которым предлагают увольнять директора НАБУ за админнарушение

В Раду внесен законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ пунктом об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Об этом сообщается на сайте парламента.

Авторы законопроекта №3180: депутаты из Слуги народа Александр Дубинский и Александр Качура.

Согласно тексту документа, часть 4 статьи 6, где изложены основания для увольнения руководителя НАБУ, предлагается дополнить пунктом 14 следующего содержания: "вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией".

В случае наличия такого решения суда Рада может уволить директора НАБУ по предложению не менее трети депутатов от конституционного состава (не менее 150 депутатов).

При этом Качура в своем Telegram-канале пишет, что Артем Сытник может быть уволен по этому закону, если его примут, только в случае совершения повторного админнарушения, так как закон обратной силы не имеет.

  • 13 декабря 2019 г Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, признавшего Сытника виновным в административном нарушении и присудившего штраф 3 400 гривень. Сытник обвинялся по статье 172-5 Кодекса об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).
  • 10 февраля 2020 г Депутаты собрали 216 подписей и внесли в Раду проект постановления об увольнении Сытника.
  • В Центре противодействия коррупции утверждают, что виновность в административном правонарушении не является основанием для увольнения директора НАБУ, и в отношении Сытника законных оснований для увольнения его Радой нет.

Ребрина Вадим
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