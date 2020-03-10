В Слуге народа хотят расширить перечень оснований для увольнения Сытника

В Раду внесен законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ пунктом об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Об этом сообщается на сайте парламента.
Авторы законопроекта №3180: депутаты из Слуги народа Александр Дубинский и Александр Качура.
Согласно тексту документа, часть 4 статьи 6, где изложены основания для увольнения руководителя НАБУ, предлагается дополнить пунктом 14 следующего содержания: "вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией".
В случае наличия такого решения суда Рада может уволить директора НАБУ по предложению не менее трети депутатов от конституционного состава (не менее 150 депутатов).
При этом Качура в своем Telegram-канале пишет, что Артем Сытник может быть уволен по этому закону, если его примут, только в случае совершения повторного админнарушения, так как закон обратной силы не имеет.