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Раде предложили уволить Сытника, подписались 216 нардепов

Раде предложили уволить Сытника, подписались 216 нардепов - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.02.2020, 12:12

Для увольнения директора НАБУ потребуется найти 226 голосов в Раде

Проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро был внесен в Верховную Раду в пятницу, 7 февраля. Карточка постановления опубликована на сайте парламента.

Постановление подписали 216 нардепов (для того, чтобы оно было внесено в Раду, требовалось 150 подписей). Среди подписавших - депутаты из Слуги народа, ОПЗЖ, Батькивщины, Европейской солидарности, групп Доверие и За будущее.

Для того, чтобы уволить главу НАБУ, потребуется собрать 226 голосов.

Послы стран Большой семерки заявили сегодня в Twitter, что избрание и увольнение глав НАБУ и САП происходило в соответствии с законодательством, и чтобы законы одинаково применялись ко всем институциям.

  • В декабре 2019 года Сытник проиграл апелляцию по делу о коррупции: якобы он два раза безвозмездно проживал на базе отдыха.
  • Сытник отрицает свою вину и считает дело против него местью одного из министров, намекая на главу МВД Арсена Авакова.
  • В Раде прогнозируют, что ближайшие три-пять недель парламент будет рассматривать только законопроект о рынке земли.
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