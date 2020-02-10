Раде предложили уволить Сытника, подписались 216 нардепов

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро был внесен в Верховную Раду в пятницу, 7 февраля. Карточка постановления опубликована на сайте парламента.

Постановление подписали 216 нардепов (для того, чтобы оно было внесено в Раду, требовалось 150 подписей). Среди подписавших - депутаты из Слуги народа, ОПЗЖ, Батькивщины, Европейской солидарности, групп Доверие и За будущее.

Для того, чтобы уволить главу НАБУ, потребуется собрать 226 голосов.

Послы стран Большой семерки заявили сегодня в Twitter, что избрание и увольнение глав НАБУ и САП происходило в соответствии с законодательством, и чтобы законы одинаково применялись ко всем институциям.