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Аваков и Сытник обменялись критикой. Вспомнили друг другу все

Аваков и Сытник обменялись критикой. Вспомнили друг другу все - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.02.2020, 19:17

Глава НАБУ заявил, что коррупционный скандал вокруг него - месть за дело рюкзаков. Аваков ответил несколькими эмоциональными твитами

Сегодня на брифинге директор НАБУ Артем Сытник заявил, что административное дело о его коррупционном правонарушении – это "продолжение истории с рюкзаками" и "месть" некоего министра, которого Сытник не назвал.

"Это дело административное – это продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и, соответственно, делают все, чтобы повлиять на мое нахождение в должности", - заявил Сытник.

В деле о "рюкзаках Авакова" подозреваемыми были сын главы МВД Александр Аваков и бывший замминистра МВД Сергей Чеботарь. Дело закрыли.

Отвечая на вопрос о своем отдыхе на одной из охотничьих баз, Сытник заявил, что оплачивал отдых сам.

Он отметил, что протокол об админнарушении составила полиция, а не НАПК, что было бы логичнее, на его взгляд. Рассматривал этот протокол судья, который был фигурантом дела о взятке, которое расследовала полиция. "В последний момент эта судья была выведена из подозрения, остался только прокурор, но деньги давались именно за приговор, вынесенный этим судьей", - сказал Сытник.

По словам главы НАБУ, были все основания для отвода этого судьи, но такое решение не было принято.

В дальнейшем, во время рассмотрения апелляции Сытника, "в полиции было поднято дело" 2016 года против судьи, который рассматривал его жалобу. "Между заседаниями (суда, - ред.) это дело подняли и начали склонять судью к определенному решению", - сказал Сытник.

После этого, по словам главы НАБУ, судья взял самоотвод. Дело передали другому судье, который отклонил все ходатайства. "Не разбираясь в деле, месяц до отставки, двое детей работают в полиции, и, соответственно, было принято решение", – пояснил чиновник.

Сытник сказал, что это хороший способ попробовать убрать его с должности, поскольку такие решения не обжалуются в кассационном порядке.

Глава НАБУ сообщил, что написал жалобу в Высший совет правосудия и в Европейский суд по правам человека.

Он также сказал, что помимо описанной попытки давления, против него собирают подписи в Верховной Раде. Как известно, делает это нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

Сытник упомянул также, что сейчас ГПУ передала материалы дела по Приватбанку в НАБУ, и именно бюро сейчас расследует это дело.

Через некоторое время в Twitter Авакова появилось несколько постов о Сытнике, написанных в резкой манере.

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство , обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы", - написал Аваков.

13 декабря 2019 г Апелляционный суд Ровенской области оставил в силе решение Сарненского суда области, признавшего Сытника виновным в административном нарушении и присудившего штраф 3 400 гривень. Сытник обвинялся по статье 172-5 Кодекса об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

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