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Верховной Раде рекомендуют принять закон, по которому можно уволить Сытника

Верховной Раде рекомендуют принять закон, по которому можно уволить Сытника - Фото
Артем Сытник (фото- пресс-служба НАБУ)
28.04.2020, 13:52

Решение о рекомендации рассмотреть этот законопроект в Раде принял сегодня Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект № 3133, который должен повысить эффективность противодействия коррупции в органах госвласти. Если его примут, директора Национального антикоррпуционного бюро Артема Сытника придется уволить.

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Одной из ключевых норм законопроекта является то, что при наличии вступившего в силу решения суда о привлечении к административной ответственности за коррупцию, полномочия директора НАБУ прекращаются. А если решение уже вынесено в отношении действующего главы ведомства, то его необходимо немедленно уволить.

На заседании комиссии нардеп от Слуги народа Максим Бужанский отметил, что для созыва внеочередного заседания Рады и рассмотрения этого законопроекта собрали 150 подписей депутатов. Решение комиссии было принято сегодня.

В НАБУ заявляют, что законопроект противоречит действующему закону, в котором говорится, что директора НАБУ можно уволить, а указ о его назначении - отменить, но только на тех основаниях, которые указаны в самом законе. 

НАБУ расценило проект как "очередную попытку наступления на независимость правоохранительного органа". Там отмечают, что привыкли работать "под давлением", а подобные решения "не первый раз случаются в истории Бюро".

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Читайте также: В центре противодействия коррупции утверждают, что виновность в админнарушении не является основанием для увольнения директора НАБУ

Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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