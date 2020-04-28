Верховной Раде рекомендуют принять закон, по которому можно уволить Сытника

Артем Сытник (фото- пресс-служба НАБУ)

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект № 3133, который должен повысить эффективность противодействия коррупции в органах госвласти. Если его примут, директора Национального антикоррпуционного бюро Артема Сытника придется уволить.

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Одной из ключевых норм законопроекта является то, что при наличии вступившего в силу решения суда о привлечении к административной ответственности за коррупцию, полномочия директора НАБУ прекращаются. А если решение уже вынесено в отношении действующего главы ведомства, то его необходимо немедленно уволить.

На заседании комиссии нардеп от Слуги народа Максим Бужанский отметил, что для созыва внеочередного заседания Рады и рассмотрения этого законопроекта собрали 150 подписей депутатов. Решение комиссии было принято сегодня.

В НАБУ заявляют, что законопроект противоречит действующему закону, в котором говорится, что директора НАБУ можно уволить, а указ о его назначении - отменить, но только на тех основаниях, которые указаны в самом законе.

НАБУ расценило проект как "очередную попытку наступления на независимость правоохранительного органа". Там отмечают, что привыкли работать "под давлением", а подобные решения "не первый раз случаются в истории Бюро".

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13 февраля 2019 года апелляционный суд признал Артема Сытника виновным в административном нарушении.

10 февраля 2020 года сообщалось, что под проектом постановления об увольнении Сытника подписалось 216 депутатов.

10 марта в Верховную Раду был внесен законопроект № 3180 ,которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ.

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