На полях саммита Украина-ЕС подписаны шесть двусторонних документов: о чем речь

Сегодня в Брюсселе состоялся 22-й саммит Украина – Европейский Союз

В Брюсселе на полях 22-го саммита Украина – Европейский Союз в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля был подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и член Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства Оливер Варгеи подписали соглашение между правительством Украины и Еврокомиссией о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы". Документ должен способствовать привлечению помощи ЕС для повышения стойкости Украины к гибридным угрозам и дестабилизирующим ситуациям, например, пандемии COVID-19. Общий вклад ЕС в рамках соглашения – €30 млн евро.

Также Стефанишина и Варгеи подписали соглашение между правительством Украины и Еврокомиссией о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины". Документ подразумевает помощь ЕС на укрепление демократии в Украине – €20 млн.

Кроме того, Стефанишина и Варгеи подписали соглашение между правительством Украины и Еврокомиссией о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине". Соглашением предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые эффективно поддержат переход к климатически нейтральному, чистому, ресурсоэффективному и безопасному энергоснабжению и потреблению. Общий вклад ЕС в рамках соглашения – €10 млн.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Лилиана Павлова подписали соглашение между правительством Украины и ЕИБ о финансировании проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Речь идет о привлечении помощи ЕИБ на финансирование термомодернизации общественных зданий в Украине. Общий вклад ЕИБ – €300 млн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и Лилиана Павлова подписали гарантийное соглашение между правительством Украины и ЕИБ "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)". Подписание документа обеспечит закупку сортировочного оборудования, создание трех сортировочных объектов, 22 сортировочных депо в целом, внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов. Общий объем средств для реализации проекта, согласно оценкам экспертов ЕИБ, составляет €30 млн.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский и Лилиана Павлова подписали финансовое соглашение "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)". Благодаря кредиту Укрпочта модернизирует логистическую сеть путем строительства трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и соответствующей IТ-инфраструктуры.

6 октября в Брюсселе прошел 22-й саммит Украина – Европейский Союз. В нем принял участие президент Владимир Зеленский.

Вадим Ребрина

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