Зеленский едет на саммит Украина – ЕС в Брюссель: что планируют обсуждать и подписывать
В Офисе президента сообщают, что стороны планируют обсудить евроинтеграцию Украины, Донбасс, COVID-19 и подписать несколько финансовых соглашений
6 октября в Брюсселе состоится двадцать второй саммит Украина – Европейский Союз. В нем примет участие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента.
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Как отмечается, это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19.
Делегацию Украины на саммите возглавит Зеленский, делегацию ЕС – президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Сообщается, что лидеры обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине.
Как подчеркивается, отдельное внимание уделят ситуации с безопасностью на Донбассе, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС для деоккупации Крыма.
В ОП пишут, что на саммите планируется подписание финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности, относительно поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.
Также планируется подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, предусматривающих привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию Укрпочты.
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