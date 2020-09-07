Евроинтеграция. Кулеба рассказал о повестке дня саммита Украина-ЕС

Саммит Украина-ЕС запланирован на 1 октября. Он должен состояться в Брюсселе

На саммите Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября в Брюсселе, обсудят множество вопросов: от интеграции цифрового рынка – до сотрудничества по сдерживанию агрессии России. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Нас интересует и обновление соглашения об ассоциации. Нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии. Нас интересует участие ЕС в восстановлении ОРДЛО после того, как они будут деоккупированы. Там огромная-огромная куча вопросов на повестке дня", – сообщил дипломат.

По словам Кулебы, сейчас Украина активно готовится к саммиту: вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина занимается его подготовкой и "наполнением мощным содержанием".

В середине августа президент Владимир Зеленский заявил , что намерен выяснить, "хотим ли мы быть с Европой и хочет ли Европа нас".

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Марк Сировой

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