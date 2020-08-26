Зеленский намерен выяснить, "хотим ли мы быть с Европой и хочет ли Европа нас"

Главе государства кажется, что "не все страны ЕС уверены на все 100% в Украине"

Было бы хорошо, если бы руководство Европейского Союза четко сказало украинскому народу, как ему действовать, чтобы стать членом этого объединения стран. Так считает президент Владимир Зеленский, о чем он сказал Euronews.

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Глава государства отметил: украинцам важна "стопроцентная четкая позиция Европы по Украине", и он "просил многих евролидеров" об этом.

"И когда украинцы получат этот ответ – они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас. О том, хочет ли Европа нас, хотим ли мы быть с Европой", — заявил он.

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Зеленский добавил, что Украина "просто должна стать страной, которую Европа действительно хотела бы иметь в своем составе".

Он считает, что ЕС хочет партнерства с Украиной и чтобы страна была в ЕС, но отмечает: не все государства-члены ЕС хотят этого, не в последнюю очередь из-за "настороженного отношения Европы к России" – та по-прежнему не желает видеть Украину проевропейской.

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Евгений Пилипенко

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