Кулеба: Зеленский за интеграцию в ЕС и НАТО, но у него есть к ним вопросы

У Зеленского есть "справедливый вопрос" к ЕС и НАТО, почему Украине "хотя бы не пообещали членство" в этих организациях, говорит глава МИД Кулеба

Президент Владимир Зеленский выступает за европейскую и евроатлантическую организацию, но у него есть вопросы как к Европейскому Союзу, так и к НАТО. Об этом в интервью Главкому рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр отмечает, что у него не было ни одного повода подумать, что президент не поддерживает движение в ЕС и НАТО.

"У него есть абсолютно справедливые вопросы к ЕС и НАТО, которые, если по-простому сказать, состоят в том, почему они не берут нас в члены прямо сейчас или хотя бы пообещали членство. Но эти вопросы и у простого гражданина Украины", - рассказал он.

У Кулебы также не было ни одного подозрения о пророссийскости Зеленского.

"Он на 100% проукраинский. Он хочет видеть Украину не просто сильной в мире, но и способной, когда нужно, обнять кого-то, а также, если нужно, дать по зубам. Мне этот стиль импонирует", - добавил дипломат.

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Марк Сировой

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