Статус Донбасса и членство в НАТО могут быть вынесены на референдум - Стефанчук

Но "речь об отделении территорий идти не может", отметил первый вице-спикер Рады

Судьба временно оккупированных территорий Донбасса или Крыма может решаться на референдуме только в том случае, если постановка вопроса не будет направлена на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом в интервью Фокусу сказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

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У него спросили при каких условиях, вопрос "судьбы Донбасса или Крыма" может быть вынесен на референдум.

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще — вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда", - ответил Стефанчук.

"То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — либо "да", либо "нет", без вариантов", - добавил он.

На вопрос, возможно ли вынесение на референдум вопроса о вступлении в НАТО, вице-спикер Рады сказал: "Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ посчитает такой вопрос уместным".

Внешнеполитический курс Украины на интеграцию в структуры НАТО закреплен в законодательстве.

Представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский заявил, что Украина не обязана вносить в Конституцию особый статус части Донбасса. Такого условия, по его словам, нет в тексте минских соглашений.

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Вадим Ребрина

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