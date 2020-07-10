Никакой особый статус Донбасса в минских соглашениях не прописывали – Казанский

По мнению переговорщика, ситуация с Донбассом - тупик, и никакого "проблеска надежды" на саммите в нормандском формате в конце 2019 года не было

Украина не обязана вносить в Конституцию особый статус захваченной гибридными войсками РФ части Донбасса: такого условия нет в тексте вторых минских соглашений. Об этом в эфире канала 1+1 заявил переговорщик-представитель Донецка от ОРДЛО - блогер/журналист Денис Казанский.

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"Там есть, действительно, пункт о том, что Украина планирует внести изменения в Конституцию о принципах децентрализации. И есть такая обмолвка - "с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Но это не значит внести в Конституцию особый статус", - сказал он.

Переговорщик подчеркнул, что каждая сторона понимает этот пункт по-своему. Украина настаивает, что децентрализация - это и есть учет особенностей всех регионов, "для того она и проводится". "И никакой особый статус Донбасса в минских соглашениях никто не прописывал", – отметил Казанский.

Пункты II минских соглашений (нажмите, чтобы увеличить):

По мнению представителя Донецка, соглашения прописаны так, что по ним "невозможно составить какой-либо план", потому что это не внутренний конфликт, а война России против Украины, и разрешение конфликта возможно только в случае, если Россия уйдет с Донбасса.

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Переговорщик очертил позицию Кремля на переговорах в простых словах: "мы отдаем вам эту территорию в обмен на часть суверенитета". Пока Москва выдвигает такие условия, реинтеграция ОРДЛО невозможна, подчеркнул Казанский.

"Любая украинская власть (при условии, что она действительно украинская), если не подпишет капитуляцию, не сможет это решить", - резюмировал он.

Евгений Пилипенко

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