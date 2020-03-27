Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина никогда не внесет особый статус ОРДЛО в Конституцию - Резников

Украина никогда не внесет особый статус ОРДЛО в Конституцию - Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)
27.03.2020, 19:05

РФ всегда поднимает вопрос о фиксации особого статуса ОРДЛО в Конституции, Украина всегда отвечает отказом, рассказал вице-премьер Алексей Резников

Украина не намерена закреплять особый статус Отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках минского процесса. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Резников рассказал, что Россия в трехсторонней контактной группе на каждой сессии поднимает вопрос об особом статусе ОРДЛО.

По его словам, украинская сторона всегда отвечает на предложения зафиксировать такой статус в Конституции: "нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте". Он напомнил, что президент Владимир Зеленский озвучил эту позицию на саммите нормандской четверки в Париже.

Резников отметил, что представители России также пытаются изменить свой статус в переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг внутреннего конфликта. "У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, - "внутренний конфликт на Юго-Востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем", - рассказал он.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Резников отметил, что Украина в таких случаях рекомендует России прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, в которой Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины.

  • 11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать "консультативный совет", в который должны войти представители Украины и "представители ОРДЛО".
  • 13 марта более 50 депутатов из Слуги народа призвали Зеленского не создавать "совет", часть из них позже отозвали свои заявления.
  • 14 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что речь не идет о переговорах с боевиками, а о необходимости согласовывать изменения в законодательстве Украины после консультаций с "представителями ОРДЛО" предусмотрена минскими соглашениями.
  • 26 марта состоялось очередное заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое из-за коронавируса прошло в формате видеоконференции, в Офисе президента заявили, что никаких документов подписано не было, а в ОБСЕ - что речь шла об особом статусе ОРДЛО.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Алексей Резников Донбасс ордло особый статус минский процесс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 