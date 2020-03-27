Украина никогда не внесет особый статус ОРДЛО в Конституцию - Резников

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Украина не намерена закреплять особый статус Отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках минского процесса. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

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Резников рассказал, что Россия в трехсторонней контактной группе на каждой сессии поднимает вопрос об особом статусе ОРДЛО.

По его словам, украинская сторона всегда отвечает на предложения зафиксировать такой статус в Конституции: "нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте". Он напомнил, что президент Владимир Зеленский озвучил эту позицию на саммите нормандской четверки в Париже.

Резников отметил, что представители России также пытаются изменить свой статус в переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг внутреннего конфликта. "У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, - "внутренний конфликт на Юго-Востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем", - рассказал он.

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Резников отметил, что Украина в таких случаях рекомендует России прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, в которой Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины.