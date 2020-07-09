Рамка минских соглашений должна быть пересмотрена - Резников

Новый подход к минским соглашениям должен учитывать красные линии Украины, считает вице-премьер

Минские соглашения не отражают нынешних реалий на востоке Украины, их рамки должны быть пересмотрены. Об этом заявил вице-премьер-министр Алексей Резников в блоге на сайте Atlantic Council.

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Резников подчеркнул, что оккупация Россией 1800 квадратных миль украинской территории после того, как в минских соглашениях была тщательно зафиксирована линия соприкосновения, лишает весь минский процесс его логики.

Он отметил, что Украина в течение года предприняла значительные усилия, чтобы минский процесс возобновился, включая все: от отвода войск от линии соприкосновения до переформатирования своей делегации в трехсторонней контактной группе. Тем не менее, ожидаемый прорыв не случился, Россия продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, которое является фундаментальным моментом минского процесса, заявил вице-премьер.

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По его словам, Украина все равно выступает за продолжение усилий в рамках минского процесса, пока остаются надежды обеспечить освобождение украинцев, находящихся в российских тюрьмах. "Тем не менее, необходимость пересмотренной рамки очевидна", - считает Резников.

Международные партнеры потратили немало усилий, чтобы заставить Украину выполнить минские соглашения в нынешней форме, отметил он. Такой подход, заявил Резников, не принимает в расчет расхождение интерпретаций соглашений: Украина видит минский процесс как возможность восстановить суверенитет, в то время как Россия видит его как возможность этот суверенитет ограничить.

Иной подход, по словам Резникова, мог бы учитывать красные линии, которые должны быть признаны, чтобы двигаться вперед. К ним относится невозможность обсуждения "особого статуса" оккупированных Россией территорий на востоке Украины, учитывая, что это положение появилось в мирном процессе под давлением.

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"Наиболее прагматичный подход к решению этой проблемы заключается в большей поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности путем изменения провалившегося минского процесса. Дальнейшее промедление приведет только к дополнительным издержкам," - заявил Резников.

6 июля Резников заявил, что Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс.

В тот же день он заявил, что Россия не ставила Украине никаких ультиматумов по поводу особого статуса Донбасса.

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Денис Юдин

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