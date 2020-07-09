Украина в Минске подняла вопрос возвращения Дебальцево и 1700 кв. км территории
По мнению переговорщика Дениса Казанского, некоторые спорные пункты по Донбассу невозможно решить на уровне минской переговорной площадки
На вчерашних переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу был поднят вопрос возвращения Украине захваченного гибридными войсками РФ в нарушение вторых минских соглашений Дебальцево и прилегающей территории. Об этом в Facebook сообщил переговорщик-представитель Донецка от ОРДЛО Денис Казанский.
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Речь шла о 1700 квадратных километров территории, захваченной после "прекращения огня" (которого на самом деле не было еще несколько дней – продолжалась ожесточенная битва за плацдарм).
"Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. И как в таких условиях можно говорить о выполнении минских соглашений - не ясно", - сказал Казанский.
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Переговорщик также рассказал о том, как именно россияне и их марионетки на Донбассе хотят "подправить" украинский закон об особом статусе ОРДЛО. Он выразил сомнение, что по некоторым принципиальным пунктам можно договориться на этом уровне переговорного процесса.
11-12 февраля 2015 года Украина, ФРГ и Франция заключили с РФ соглашение о перемирии на Донбассе. В мемуарах тогдашний президент Франции Олланд пишет, что российский лидер Владимир Путин угрожал пятому президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" ВСУ.
Несмотря на договоренность о прекращении огня с 15 февраля, гибридные войска РФ еще несколько дней продолжали массированно атаковать и окружать группировку украинских войск на Дебальцевском плацдарме. Кремлевские наемники ЧВК Вагнера участвовали в штурме плацдарма (раз, два и три).
Чтобы избежать образования "котла", было принято решение об отступлении в направлении Артемовска (ныне Бахмут). 18 февраля начался прорыв и вывод подразделений ВСУ. Как уходили войска - на фото.
Военные историки полагают, что число потерь ВСУ увеличилось из-за того, что некоторые политики, знавшие о начале операции по выводу войск, слили эту информацию в Сеть. Полный список погибших.
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