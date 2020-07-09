Украина в Минске подняла вопрос возвращения Дебальцево и 1700 кв. км территории

По мнению переговорщика Дениса Казанского, некоторые спорные пункты по Донбассу невозможно решить на уровне минской переговорной площадки

На вчерашних переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу был поднят вопрос возвращения Украине захваченного гибридными войсками РФ в нарушение вторых минских соглашений Дебальцево и прилегающей территории. Об этом в Facebook сообщил переговорщик-представитель Донецка от ОРДЛО Денис Казанский.

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Речь шла о 1700 квадратных километров территории, захваченной после "прекращения огня" (которого на самом деле не было еще несколько дней – продолжалась ожесточенная битва за плацдарм).

"Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. И как в таких условиях можно говорить о выполнении минских соглашений - не ясно", - сказал Казанский.

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Переговорщик также рассказал о том, как именно россияне и их марионетки на Донбассе хотят "подправить" украинский закон об особом статусе ОРДЛО. Он выразил сомнение, что по некоторым принципиальным пунктам можно договориться на этом уровне переговорного процесса.

СПРАВКА . ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

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Евгений Пилипенко

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