UA

Украина в Минске подняла вопрос возвращения Дебальцево и 1700 кв. км территории

09.07.2020, 13:29
Украина в Минске подняла вопрос возвращения Дебальцево и 1700 кв. км территории - Фото
Денис Казанский (скриншот из видеозаписи)

По мнению переговорщика Дениса Казанского, некоторые спорные пункты по Донбассу невозможно решить на уровне минской переговорной площадки

На вчерашних переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу был поднят вопрос возвращения Украине захваченного гибридными войсками РФ в нарушение вторых минских соглашений Дебальцево и прилегающей территории. Об этом в Facebook сообщил переговорщик-представитель Донецка от ОРДЛО Денис Казанский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь шла о 1700 квадратных километров территории, захваченной после "прекращения огня" (которого на самом деле не было еще несколько дней – продолжалась ожесточенная битва за плацдарм).

"Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. И как в таких условиях можно говорить о выполнении минских соглашений - не ясно", - сказал Казанский.

Смотрите видео: Вышел фильм о героической обороне сил АТО под Дебальцево

Переговорщик также рассказал о том, как именно россияне и их марионетки на Донбассе хотят "подправить" украинский закон об особом статусе ОРДЛО. Он выразил сомнение, что по некоторым принципиальным пунктам можно договориться на этом уровне переговорного процесса.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

  • 11-12 февраля 2015 года Украина, ФРГ и Франция заключили с РФ соглашение о перемирии на Донбассе. В мемуарах тогдашний президент Франции Олланд пишет, что российский лидер Владимир Путин угрожал пятому президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" ВСУ.

  • Несмотря на договоренность о прекращении огня с 15 февраля, гибридные войска РФ еще несколько дней продолжали массированно атаковать и окружать группировку украинских войск на Дебальцевском плацдарме. Кремлевские наемники ЧВК Вагнера участвовали в штурме плацдарма (раздва и три).

  • Чтобы избежать образования "котла", было принято решение об отступлении в направлении Артемовска (ныне Бахмут). 18 февраля начался прорыв и вывод подразделений ВСУ. Как уходили войска - на фото.

  • Военные историки полагают, что число потерь ВСУ увеличилось из-за того, что некоторые политики, знавшие о начале операции по выводу войск, слили эту информацию в СетьПолный список погибших.

Читайте также: Казни в Иловайске и Дебальцево. Гааге сообщили о преступлениях РФ

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
война Донбасс переговоры ордло минские соглашения ткг Денис Казанский

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 