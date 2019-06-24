Вышел фильм о героической обороне сил АТО под Дебальцево: видео

Канал 1+1 вместе с For-Post International Producer Center при поддержке Минкульта снял документальный фильм "Высота 307.5" об одном из самых тяжелых боев в Донбассе - отражении 25 января 2015 года танковой атаки в Дебальцево, когда враг на бронетехнике пытался давить бойцов гусеницами.

"Одними из героев ленты стали непосредственные участники боя сержант Борис Лысый и старший лейтенант Александр Зозуляк, который больше часа пролежал под гусеницами многотонного вражеского танка", - пишут создатели фильма.

Александр выжил, прошел курс реабилитации, а затем еще и завоевал "серебро" на международных соревнованиях по стрельбе из лука.

11-12 февраля 2015 года Украина, ФРГ и Франция заключали со страной-оккупантом РФ соглашение о перемирии в Донбассе. В мемуарах тогдашний президент Франции Франсуа Олланд пишет, что российский лидер Владимир Путин угрожал президенту Петру Порошенко "окончательно раздавить" ВСУ в Донбассе.

Несмотря на договоренность о прекращении огня с 15 февраля, гибридные войска РФ еще несколько продолжали массированно атаковать и окружать группировку украинских войск на Дебальцевском плацдарме. Кремлевкие наемники ЧВК Вагнера участвовали в штурме плацдарма (раз, два и три).

Чтобы избежать образования "котла", было принято решение об отступлении в направлении Артемовска (ныне Бахмут). 18 февраля начался прорыв и вывод подразделений ВСУ. Как уходили войска - на фото. Военные историки полагают, что число потерь ВСУ увеличилось из-за того, что некоторые политики, знавшие о начале операции по выводу войск, слили эту информацию в Сеть. Полный список погибших у Дебальцево показали в четвертую годовщину операции.

Видео: Телеканал 1+1