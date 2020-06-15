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Кулеба: Жители ОРДЛО без особого статуса получат больше прав, чем под оккупацией

Кулеба: Жители ОРДЛО без особого статуса получат больше прав, чем под оккупацией - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
15.06.2020, 10:24

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о реформе децентрализации в Украине

Жители ОРДЛО даже без особого статуса Донбасса получат в Украине больше прав, чем под оккупацией Российской Федерации. Об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я могу гарантировать на 100%, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в 1000 раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации", - отметил Кулеба.

По его словам, есть "замечательная реформа децентрализации - очень европейская, очень глубокая, которая наделяет широкими полномочиями громады и реально возвращает власть на места".

"В рамках этой реформы децентрализации это уже гораздо больше, чем Донецк и Луганск имели до 2014 года. Плюс есть закон об особенностях местного самоуправления ..., где могут быть введены какие-то дополнительные элементы с учетом специфики региона, в котором длительное время идет война", - объяснил Кулеба.

СПРАВКА. ОРДЛО - отдельные районы Донецкой и Луганской областей, термин из минских соглашений; фактически - захваченная РФ территория Донбасса.
  • 11 июня представитель Луганска в трехсторонней контактной группе, врач-травматолог, переселенец  Константин Либстер заявил в интервью LIGA.net, что Украина должна решить вопрос с особым статусом Донбасса, поскольку это прописано в минских соглашениях.

Читайте также: Интервью. Денис Казанский: Особый статус Донбассу не нужен. У Краматорска нет и никто не плачет

Арина Толина
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