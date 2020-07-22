Венецианская комиссия о проекте про референдум: есть плюсы, но нужно доработать
Венецианская комиссия представила "срочное заключение" по украинскому законопроекту о референдуме, отметив, что проект достоин похвалы
В июне парламент принял в первом чтении законопроект № 3612 о референдуме. В нем отказались от консультативных референдумов и предусмотрели обязательность результатов референдума для президента и парламента. Эксперты Венецианской комиссии отметили, что этот документ - значительный шаг вперед в сравнении с законом о референдуме 2012 года, сообщается на официальном сайте комиссии.
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Что хорошего
Проанализировав законопроект № 3612, Венецианская комиссия опубликовала по нему "срочное совместное заключение", в котором говорится, что в целом представленный законопроект "достоин похвалы".
Проект содержит "детальные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонников и противников вынесенных на референдум вопросов", говорится в заключении.
Кроме того, авторы законопроекта учли в нем нормы уже действующего Избирательного кодекса 2019 года и закона о Центральной избирательной комиссии, подчеркнули в комиссии.
А что нужно доработать
Однако кроме плюсов, в проекте есть ряд вопросов, которые, по мнению европейских экспертов, нужно доработать. В том числе, комиссия рекомендовала:
прояснить различия между референдумом об отмене законов или их части и референдумом по "вопросам общегосударственного значения";
определить роль Рады в процедуре проведения всенародного референдума, а его последствия закреплять на законодательном уровне;
обеспечить равные возможности участия в комиссиях для тех, кто выступает "за" и "против" вопросов, вынесенных на референдум;
продлить срок сбора подписей, а также проверять их подлинность;
сделать участие в референдуме доступным для украинцев с ограниченными возможностями и вынужденных переселенцев;
синхронизировать положения законопроекта о финансировании референдума с законами о финансировании политических партий;
запретить на референдуме электронное голосование;
пересмотреть ограничения на проведение агитации;
ввести наказания за нарушения против СМИ в период кампании по проведению референдума.
Ранее, 26 апреля 2018 года, закон о референдуме, принятый в ноябре 2012 года, был признан КСУ неконституционным и утратил силу. Конституционный суд решил, что Верховная Рада превысила свои полномочия и этот закон полностью противоречит украинской Конституции.
Таким образом, начиная с конца апреля 2018 года, в законодательстве Украины образовался пробел, так как конституционные нормы о всенародном голосовании никто не отменил, а процессуальные нормы его проведения пока просто отсутствуют.
- 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме - за его принятие проголосовали 252 народных депутата.
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