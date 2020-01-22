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Зеленский призвал принять Украину в ЕС вместо Британии

Зеленский призвал принять Украину в ЕС вместо Британии - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)
22.01.2020, 22:05

"Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе", - считает президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, сейчас удобное время для того, чтобы принять Украину в Евросоюз. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины - просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз. Многие страны видят будущее Украины рядом с собой", - сказал Зеленский.

Однако, по его мнению, некоторые страны ЕС также должны хотеть членства Украины в этом союзе.

"Это философский вопрос. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе, какое будет отношение к нашей стране – как к равноправному игроку или как к стране, на которую смотрят свысока. Мне кажется, сейчас очень удобное время. Возможно, когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?" - отметил Зеленский.

Сегодня же и тоже в Давосе глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС.

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Владимир Зеленский евросоюз евроинтеграция давос
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