Арахамия: Украина должна приостановить синхронизацию законов с ЕС

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС. Об этом он сказал сегодня во время выступления в Украинском доме в Давосе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", - сказал Арахамия.

По его мнению, в Украину будут приходить инвесторы "ради использования наших различий".

"Эти слова могут быть непопулярными в Европарламенте или где-нибудь еще, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - сказал Арахамия.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на вхождение в таможенный союз с Евросоюзом.