Зеленский хочет вести Украину в ЕС по процедуре, которой нет - ЕП

Владимир Зеленский (скриншот видео)

В команде у кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на выборах собираются вести Украину в Евросоюз по процедуре, которой не существует. Об этом пишет Европравда, опросившая четырех наиболее рейтинговых кандидатов о том, какого курса на ЕС нужно придерживаться стране в следующие пять лет.

"Буду делать все для того, чтобы через пять лет Украина могла бы обратиться (к ЕС, - ред.) за Планом по кандидатству, не меньше. В идеале - обращение за Планом относительно членства", - ответили изданию в штабе Зеленского.

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Как отметил автор материала, такая фраза - это "настоящее фиаско" и "свидетельство провала Зе-команды в европейской сфере", потому как она ошибочна от начала до конца.

"Даже студент-международник объяснил бы им, что в Евросоюзе не существует "Плана по кандидатству". Сюрприз, но "плана по членству" тоже нет (в отличие от НАТО, где есть документ с похожим названием - ПДЧ). Более того, процедуры расширения Союза вообще не предусматривают каких-либо "планов" или подобного документа, за которым можно "обратиться" в ЕС", - пояснил журналист Сергей Сидоренко.

У президента Петра Порошенко избрали "амбициозный, но рискованный путь", пишут в Европравде: он взял весьма рискованное обязательство подать заявку о вступлении в ЕС за четыре года.

"График ключевых решений такой: обновление Соглашения об ассоциации - не позднее 2022-го; подача заявки на вступление в ЕС - не позднее 2023-го, при условии полного выполнения Соглашения об ассоциации и завершения предвступительных переговоров, вступление Украины в ЕС возможен не раньше 2028-го", - ответили в штабе Порошенко.

Другие кандидаты - Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко - отказались давать временные рамки для своих прогнозов, объяснив, решение зависит не от Украины, а от ЕС.