Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: ЕС полностью поддерживает евроинтеграцию Украины — ОП

Президент также сказал главе Еврокомиссии, что надеется на выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи от ЕС без дополнительных условий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила, что Европейский Союз полностью поддерживает интеграцию Украины в ЕС. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

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В ОП отмечают, что стороны обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС (должен пройти в Брюсселе 1 октября) и вопросы, необходимые для укрепления стратегического партнерства и углубления экономической интеграции. По словам Зеленского, в ближайшее время Верховная Рада примет ряд законов по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС.

Президент также сказал, что надеется на выделение первого транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро в ближайшее время без дополнительных условий. Он сообщил, что правительство начало выполнение Меморандума о взаимопонимании с ЕС, чтобы получить вторую часть транша до конца года.

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Зеленский поблагодарил ЕС за достигнутую договоренность о поставках вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена. Он также сказал, что Украина готова к международному сотрудничеству по изготовлению вакцины.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. У нас есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", — добавил он.

Фон дер Ляйен приветствовала перемирие на Донбассе, заявила о поддержке выполнения минских соглашений и назвала неприемлемой временную оккупацию Крыма Россией.

Собеседники также сошлись, что у Украины и ЕС - общие подходы к политическому кризису в Беларуси.

На этой неделе Зеленский заявил , что намерен выяснить, "хотим ли мы быть с Европой и хочет ли Европа нас".

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Марк Сировой

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