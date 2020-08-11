Трамп намерен провести встречу G7 после выборов и пригласить на нее Путина

Президент США назвал российского президента "важным фактором"

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить на встречу Большой семерки в этом году президента России Владимира Путина. Об этом сообщает CNN.

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Из-за пандемии коронавируса встречу G7, которая была назначена на июнь, отложили. По словам Трампа, ее намеревались провести в сентябре, но сейчас он постарается отложить ее на более поздний срок, после ноябрьских выборов президента в США.

Трамп в этом году председательствует в G7. Он заявил, что планирует позвать на саммит лидеров стран, которые не входят формально в состав G7.

На вопрос, пригласит ли он на встречу Путина, Трамп ответил, что непременно позвал бы его на встречу: "Думаю, он - важный фактор".

В то же время, Трамп отметил, что еще не рассылал приглашения на саммит.

Денис Юдин

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