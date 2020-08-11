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Трамп намерен провести встречу G7 после выборов и пригласить на нее Путина

11.08.2020, 08:19
Трамп намерен провести встречу G7 после выборов и пригласить на нее Путина - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - пресс-служба Белого дома)

Президент США назвал российского президента "важным фактором"

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить на встречу Большой семерки в этом году президента России Владимира Путина. Об этом сообщает CNN.

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Из-за пандемии коронавируса встречу G7, которая была назначена на июнь, отложили. По словам Трампа, ее намеревались провести в сентябре, но сейчас он постарается отложить ее на более поздний срок, после ноябрьских выборов президента в США.

Трамп в этом году председательствует в G7. Он заявил, что планирует позвать на саммит лидеров стран, которые не входят формально в состав G7.

На вопрос, пригласит ли он на встречу Путина, Трамп ответил, что непременно позвал бы его на встречу: "Думаю, он - важный фактор".

В то же время, Трамп отметил, что еще не рассылал приглашения на саммит.

  • Россию исключили из группы G8 оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.
  • 21 августа 2019 года Трамп выступил за возвращение России в G7
  • 17 октября стало известно, что Трамп может пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году в качестве гостя.
  • 4 декабря Палата представителей Конгресса США призвала не возвращать Россию в Большую семерку, критикуют эту идею и в Сенате.
Денис Юдин
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