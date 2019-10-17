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Трамп может пригласить Путина на саммит G7 в США

Трамп может пригласить Путина на саммит G7 в США - Фото
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)
17.10.2019, 21:49

Как известно, G7 предусматривает возможность приглашения на саммит других лидеров в качестве гостей

На саммит G7, который должен пройти летом следующего года в гольф-клубе президента США Дональда Трампа возле Майами, может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщает Голос Америки.

Как известно, G7 предусматривает возможность приглашения на саммит других лидеров в качестве гостей.

Как сообщалось ранее, Трамп примет экономический саммит лидеров развитых стран "Большой семерки" в одном из своих собственных комплексов - гольф-курорте Trump National Doral возле Майами. Саммит пройдет 10-12 июня 2020 года.

Перед саммитом G7 в Париже Трамп выступал за восстановление Большой восьмерки с участием России"Я думаю, что было бы лучше иметь Россию внутри палатки, чем снаружи палатки", - сказал тогда Трамп. 

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дональд трамп владимир путин g7
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