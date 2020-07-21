В Сенате США выступили против участия РФ в G7 и раскритиковали Трампа

Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против включения России в состав Большой семерки (G7)

В Сенат США внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите клуба стран Большой семерки (G7). Документ составлен группой представителей Демократической партии, сообщает пресс-служба сенатора от штата Иллинойс Дика Дурбина.

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В резолюции говорится, что Сенат "против возобновления Большой восьмерки с участием РФ до тех пор, пока та не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США и других стран".

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"Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся у (президента США) Дональда Трампа инструменты для борьбы против российской угрозы для наших военных, наших выборов и суверенитета демократических стран по всему миру, он стремится нормализовать отношения США и вознаградить Кремль", - говорится в резолюции.

Документ поддержали уже 12 сенаторов, отмечает пресс-служба Дурбина.

В ФРГ и Британии ранее заявили, что в качестве гостя РФ участвовать в саммите может. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России также выступает Канада.

СПРАВКА. Большая восьмерка - международный клуб, объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию ​​и Японию. Страны "Большой семерки" в ответ на аннексию Крыма исключили Россию из элитарного клуба ведущих мировых держав.

24 мая сообщалось , что встречу лидеров стран Большой семерки решили перенести на конец июня.

31 мая президент США Дональд Трамп заявил , что откладывает саммит G7 и хочет пригласить лидеров других стран для участия в нем. В частности он сказал, что на саммит должны быть приглашены Индия, Австралия, Россия и Южная Корея.

Наталия Софиенко

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