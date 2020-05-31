Трамп откладывает саммит G7 и хочет пригласить на него Россию

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он откладывает саммит G7 и хочет пригласить лидеров других стран для участия в нем. Об этом сообщает BBC.

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"Я не чувствую, что это правильно отражает то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - заявил Трамп и объявил, что саммит откладывается по крайней мере до сентября 2020 года.

Также президент США сказал, что на саммит должны быть приглашены Индия, Австралия, Россия и Южная Корея.

В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Россию исключили из группы - до 2014 года известной как G8 - после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма, который РФ продолжает удерживать, и российской агрессии в Донбассе, которая не прекращена.

Трамп выступил за 21 августа 2019 годавыступил за возвращение России в G7

17 октября стало известно, что Трамп может пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году в качестве гостя.

4 декабря Палата представителей Конгресса США призвала не возвращать Россию в Большую семерку.

24 мая 2020 года сообщалось , что встречу лидеров стран Большой семерки решили перенести на конец июня.