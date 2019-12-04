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Конгресс США выступил против возвращения России в G7

Конгресс США выступил против возвращения России в G7 - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)
04.12.2019, 07:03

Конгрессмены считают, что возвращение России может состояться только после деоккупации Донбасса и Крым

Палата представителей Конгресса США призвала не возвращать Россию в Большую семерку. Об этом говорится в резолюции, принятой Палатой вчера.

Резолюцию поддержали 339 конгрессменов, против выступили 71. Палата представителей призывает лидеров G7 не возвращать Россию в состав группы, пока она не закончит оккупацию территорий Украины, включая Крым, не прекратит атаки не демократию по всему миру и не начнет уважать территориальную целостность соседей.

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g7 большая семерка
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