Конгресс США выступил против возвращения России в G7

G7 (фото - depositphotos.com)

Палата представителей Конгресса США призвала не возвращать Россию в Большую семерку. Об этом говорится в резолюции, принятой Палатой вчера.

Резолюцию поддержали 339 конгрессменов, против выступили 71. Палата представителей призывает лидеров G7 не возвращать Россию в состав группы, пока она не закончит оккупацию территорий Украины, включая Крым, не прекратит атаки не демократию по всему миру и не начнет уважать территориальную целостность соседей.

21 августа за возвращение России в G7 выступил президент США Дональд Трамп.

17 октября стало известно, что Трамп может пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году в качестве гостя.

Читайте также: Хоть тушкой, хоть чучелком. Трамп "несет" Путина в G7: карикатура