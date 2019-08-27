Хоть тушкой, хоть чучелком. Трамп "несет" Путина в G7: карикатура

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Карикатурист высмеял неудачную попытку президента США Дональда Трампа вернуть Россию в клуб наиболее влиятельных демократических стран мира и превратить Большую семерку в Большую восьмерку. Рисунок Сергея Елкина опубликован на Deutsche Welle.

На карикатуре изображен Трамп, направляющийся к рамке металлоискателя. Он несет чемоданчик, форма которого повторяет узнаваемый силуэт президента России Владимира Путина, как бы спрятанного внутри.

Карикатура Сергея Елкина/DW

25 августа Трамп заявил журналистам, что в следующем году, когда саммит будет проходить в США, "безусловно возможно", что он пригласит президента России Владимира Путина в качестве гостя саммита Большой семерки.

Сегодня президент США еще раз объяснил , почему он хочет видеть Путина на встречах G7.

Россию исключили из группы - до 2014 года известной как G8 - после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма, который РФ продолжает удерживать, и российской агрессии в Донбассе, которая не прекращена.

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