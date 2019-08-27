Хоть тушкой, хоть чучелком. Трамп "несет" Путина в G7: карикатура

Карикатурист высмеял неудачную попытку президента США Дональда Трампа вернуть Россию в клуб наиболее влиятельных демократических стран мира и превратить Большую семерку в Большую восьмерку. Рисунок Сергея Елкина опубликован на Deutsche Welle.
На карикатуре изображен Трамп, направляющийся к рамке металлоискателя. Он несет чемоданчик, форма которого повторяет узнаваемый силуэт президента России Владимира Путина, как бы спрятанного внутри.
Карикатура Сергея Елкина/DW
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