Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Хоть тушкой, хоть чучелком. Трамп "несет" Путина в G7: карикатура

Хоть тушкой, хоть чучелком. Трамп "несет" Путина в G7: карикатура - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
27.08.2019, 00:10

Сергей Елкин изобразил попытку президента США "пронести" Путина на саммит Большой семерки

Карикатурист высмеял неудачную попытку президента США Дональда Трампа вернуть Россию в клуб наиболее влиятельных демократических стран мира и превратить Большую семерку в Большую восьмерку. Рисунок Сергея Елкина опубликован на Deutsche Welle.

На карикатуре изображен Трамп, направляющийся к рамке металлоискателя. Он несет чемоданчик, форма которого повторяет узнаваемый силуэт президента России Владимира Путина, как бы спрятанного внутри.

Карикатура Сергея Елкина/DW

  • 25 августа Трамп заявил журналистам, что в следующем году, когда саммит будет проходить в США, "безусловно возможно", что он пригласит президента России Владимира Путина в качестве гостя саммита Большой семерки.
  • Сегодня президент США еще раз объяснил, почему он хочет видеть Путина на встречах G7.
  • Россию исключили из группы - до 2014 года известной как G8 - после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма, который РФ продолжает удерживать, и российской агрессии в Донбассе, которая не прекращена.

Читайте также: Путь Путина в G7 лежит через Трампа: карикатура Елкина - фото

Напишите нам
Сергей Елкин дональд трамп владимир путин g7 карикатура
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 