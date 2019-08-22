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Путь Путина в G7 лежит через Трампа: карикатура Елкина - фото

Путь Путина в G7 лежит через Трампа: карикатура Елкина - фото - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
22.08.2019, 14:43

Карикатурист Сергей Елкин использовал сказку "Рапунцель" авторства братьев Гримм, чтобы проиллюстрировать, как президент РФ может попасть в G7

Карикатурист Сергей Елкин нарисовал для DW возможный "путь" президента РФ Владимира Путина для восстановления России в "большой восьмерке", в чем ему может помочь президент США Дональд Трамп, изображенный в роли лирической героини Рапунцель из одноименной сказки братьев Гримм. 

В такой форме художник отреагировал на недавнее предложение американского президента восстановить Россию в сообществе, объединяющем Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию - "Большой семерке", которое до 2014 года называлось "Большая восьмерка", потому что в него входила и РФ. 

"Я думаю, что было бы более уместно иметь Россию в этой группе, - сказал президент США. - Если бы кто выдвинул такое предложение, я бы однозначно был бы склонен с большой симпатией его рассмотреть".

  • 12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон назвал условия возвращения России в G8.
  • В прошлом году, перед саммитом G7 в Канаде, Трамп выступал с аналогичным предложением. Тогда ему напомнили, за что была исключеная Россия.
  • Россию исключили из группы - до 2014 года известной как G8 - после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма, который РФ продолжает удерживать.

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Сергей Елкин дональд трамп владимир путин эмманюэль макрон карикатура
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