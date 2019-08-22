Путь Путина в G7 лежит через Трампа: карикатура Елкина - фото

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Карикатурист Сергей Елкин нарисовал для DW возможный "путь" президента РФ Владимира Путина для восстановления России в "большой восьмерке", в чем ему может помочь президент США Дональд Трамп, изображенный в роли лирической героини Рапунцель из одноименной сказки братьев Гримм.

В такой форме художник отреагировал на недавнее предложение американского президента восстановить Россию в сообществе, объединяющем Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию - "Большой семерке", которое до 2014 года называлось "Большая восьмерка", потому что в него входила и РФ.

"Я думаю, что было бы более уместно иметь Россию в этой группе, - сказал президент США. - Если бы кто выдвинул такое предложение, я бы однозначно был бы склонен с большой симпатией его рассмотреть".

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