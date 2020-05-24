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США решили перенести встречу G7 на конец июня и общаться лично, а не по видео

США решили перенести встречу G7 на конец июня и общаться лично, а не по видео - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)
24.05.2020, 22:40

Встречу лидеров стран Большой семерки решили перенести на конец июня

Соединенные Штаты Америки решили перенести встречу лидеров стран Большой семерки с начала июня на конец месяца. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О’Брайан, передает CBS News.

Советник сказал, что США приближаются к пику эпидемии COVID-19, поэтому надеются провести саммит G7 в обычном формате, а не в формате видеоконференции.

"Саммит G7 предстоит  в конце июня – лидеры стран встретятся очно. Я думаю, что лидерам хотелось бы пообщаться лично, а не проводить видеоконференцию. Поэтому президент разослал приглашения и мы получили замечательные ответы", - сказал О'Брайан.

Он добавил, что во время организации саммита США должны быть убеждены, что все участники встречи сделали тест на коронавирус. 

Точную дату встречи советник не назвал.

Саммит лидеров стран "Большой семерки" должен был состояться 10 июня в резиденции Дональда Трампа в Кэмп-Дэвиде. Однако из-за эпидемии коронавируса планировали отменить очную встречу и провести видеоконференцию.

Наталия Медведева
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