США решили перенести встречу G7 на конец июня и общаться лично, а не по видео

G7 (фото - depositphotos.com)

Соединенные Штаты Америки решили перенести встречу лидеров стран Большой семерки с начала июня на конец месяца. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О’Брайан, передает CBS News.

Советник сказал, что США приближаются к пику эпидемии COVID-19, поэтому надеются провести саммит G7 в обычном формате, а не в формате видеоконференции.

NEWS: National Security Adviser Robert O’Brien tells @margbrennan the Trump Administration would “love” to host the G7 at the end of June in Washington “if the situation permits it”



See more of O'Brien's interview on @facethenation at 10:30 a.m. EST pic.twitter.com/vmc6W3aPPQ — Face The Nation (@FaceTheNation) May 24, 2020

"Саммит G7 предстоит в конце июня – лидеры стран встретятся очно. Я думаю, что лидерам хотелось бы пообщаться лично, а не проводить видеоконференцию. Поэтому президент разослал приглашения и мы получили замечательные ответы", - сказал О'Брайан.

Он добавил, что во время организации саммита США должны быть убеждены, что все участники встречи сделали тест на коронавирус.

Точную дату встречи советник не назвал.

Саммит лидеров стран "Большой семерки" должен был состояться 10 июня в резиденции Дональда Трампа в Кэмп-Дэвиде. Однако из-за эпидемии коронавируса планировали отменить очную встречу и провести видеоконференцию.