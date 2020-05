США решили перенести встречу G7 на конец июня и общаться лично, а не по видео

Соединенные Штаты Америки решили перенести встречу лидеров стран Большой семерки с начала июня на конец месяца. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О’Брайан, передает CBS News.

Советник сказал, что США приближаются к пику эпидемии COVID-19, поэтому надеются провести саммит G7 в обычном формате, а не в формате видеоконференции.

NEWS: National Security Adviser Robert O’Brien tells @margbrennan the Trump Administration would “love” to host the G7 at the end of June in Washington “if the situation permits it”



