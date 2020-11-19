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Трамп не готовится к проведению саммита G7 – Reuters

19.11.2020, 07:25
Трамп не готовится к проведению саммита G7 – Reuters - Фото
Дональд Трамп

По данным агентства, действующий президент США еще не принял окончательного решения о саммите G7, но до передачи власти Байдену остается мало времени

Действующий президент США Дональд Трамп, который в этом году председательствует в G7, не готовится к проведению саммита. Об этом сообщили Reuters несколько источников в дипломатических кругах.

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По словам источника, Трамп еще не принял окончательного решения, но уже остается мало времени, чтобы спланировать крупный саммит до того, как он передаст власть победителю выборов Джо Байдену 20 января.

Три дипломатических источника Reuters добавили, что администрация Трампа не объявила о сроках или повестке дня возможного саммита G7.

Еще один собеседник агентства отмечает, что хотя онлайн-встреча все еще возможна, работа над каким-либо совместным заявлением не велась. А этот процесс обычно занимает месяцы.

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Марк Сировой
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