Трамп не готовится к проведению саммита G7 – Reuters

По данным агентства, действующий президент США еще не принял окончательного решения о саммите G7, но до передачи власти Байдену остается мало времени

Действующий президент США Дональд Трамп, который в этом году председательствует в G7, не готовится к проведению саммита. Об этом сообщили Reuters несколько источников в дипломатических кругах.

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По словам источника, Трамп еще не принял окончательного решения, но уже остается мало времени, чтобы спланировать крупный саммит до того, как он передаст власть победителю выборов Джо Байдену 20 января.

Три дипломатических источника Reuters добавили, что администрация Трампа не объявила о сроках или повестке дня возможного саммита G7.

Еще один собеседник агентства отмечает, что хотя онлайн-встреча все еще возможна, работа над каким-либо совместным заявлением не велась. А этот процесс обычно занимает месяцы.

Трамп отказался от проведения саммита в июне в связи с пандемией коронавируса.

В августе он сказал, что хотел бы провести встречу после президентских выборов и пригласить на нее президента России Владимира Путина. Палата представителей Конгресса США призвала не возвращать Россию в Большую семерку, критиковали эту идею и в Сенате.

3 ноября в США состоялись выборы, на которых, по данным ведущих американских СМИ, победил Байден. Трамп отказывается признавать поражение.

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Марк Сировой

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