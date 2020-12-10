Такое перемирие. На Донбассе системно работают российские снайперы – военные-наблюдатели

Российские оккупационные войска, несмотря на режим перемирия с середины лета, системно применяют на Донбассе снайперский огонь. Об этом заявила украинская сторона СЦКК при штабе операции объединенных сил.

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"Офицеры-наблюдатели продолжают фиксировать системное применение вооруженными формированиями РФ снайперского огня", – подчеркнули там.

Только в ноябре 2020 года отмечено четыре случая огня снайперов: погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен.

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Военные наблюдатели подчеркивают: помимо бойцов ООС, снайперы оккупантов стреляют по камерам наблюдения, которые украинские войска используют на "передке" для отслеживания противника и фиксации его нарушений перемирия.

СПРАВКА. СЦКК – Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, создан как группа по контролю за соблюдением минских соглашений. Изначально, с 2014-го, туда входили и российские генералы, но три года назад они демонстративно вышли из СЦКК. Часть подконтрольных РФ боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР с той поры носят нашивки "СЦКК", выдавая себя за "наблюдателей".

В мае 2020 года штаб ООС показал видео, как снайперы ФСБ стреляют по украинским военным.

Как в кино. Лучшие снайперы Украины соревнуются и метко поражают цели – атмосферное тренировочное видео.

4 декабря в эфире канала НАШ, который принадлежит отцу экс-депутата Евгения Мураева, один из пособников оккупантов в Луганске распространял российскую пропаганду о войне на Донбассе. Мураев объяснил появление террориста в прямом эфире.

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Евгений Пилипенко

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