Такое перемирие. На Донбассе системно работают российские снайперы – военные-наблюдатели
Российские оккупационные войска, несмотря на режим перемирия с середины лета, системно применяют на Донбассе снайперский огонь. Об этом заявила украинская сторона СЦКК при штабе операции объединенных сил.
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"Офицеры-наблюдатели продолжают фиксировать системное применение вооруженными формированиями РФ снайперского огня", – подчеркнули там.
Только в ноябре 2020 года отмечено четыре случая огня снайперов: погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен.
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Военные наблюдатели подчеркивают: помимо бойцов ООС, снайперы оккупантов стреляют по камерам наблюдения, которые украинские войска используют на "передке" для отслеживания противника и фиксации его нарушений перемирия.
- В мае 2020 года штаб ООС показал видео, как снайперы ФСБ стреляют по украинским военным.
- Как в кино. Лучшие снайперы Украины соревнуются и метко поражают цели – атмосферное тренировочное видео.
- 4 декабря в эфире канала НАШ, который принадлежит отцу экс-депутата Евгения Мураева, один из пособников оккупантов в Луганске распространял российскую пропаганду о войне на Донбассе. Мураев объяснил появление террориста в прямом эфире.
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