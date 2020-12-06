Зеленский встретился с военнослужащими на передовой: фото

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции украинских военных на Донбассе и ознакомился с условиями несения службы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов. Он также поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки.

"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет. Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", – сказал Зеленский.

Военнослужащие подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Украина хочет "честного" прекращения войны на Донбассе и возвращения временно оккупированных территорий, но у нее нет никаких иллюзий о настоящих намерениях России, заявил Зеленский в поздравлении ко Дню Вооруженных сил Украины.

Вадим Ребрина

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