Зеленский в День Вооруженных сил: У нас нет никаких иллюзий о настоящих намерениях России

Украина хочет "честного" прекращения войны на Донбассе и возвращения временно оккупированных территорий, но у нее нет никаких иллюзий о настоящих намерениях России. Об этом в Facebook заявил президент Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню Вооруженных сил Украины.

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"Украинцы – мирный народ. Мы действительно хотим честного прекращения войны на Донбассе, возвращения всех наших временно оккупированных территорий и людей. Но мы не имеем иллюзий, что после этого можно будет расслабиться и не заботиться об обороне. Не имеем также никаких иллюзий о настоящих намерениях страны-агрессора", – заявил Зеленский.

Он отметил, что "каждый из нас может жить своей привычной жизнью, реализовывать мечты и планировать будущее исключительно благодаря тем мужчинам и женщинам, которые защищают нашу страну в ВСУ": "Именно они обеспечивают для нас свободу. Возможность строить свой комфорт, искать свое счастье".

Также президент поздравил военных корреспондентов и волонтеров: "Потому что такое искреннее восхищение армией и такое уважение к бойцам, как у них, мало у кого еще можно встретить... Военные корреспонденты и волонтеры за года войны стали неотъемлемой частью ВСУ, это родные люди и очень значительная помощь. Во всех смыслах".

4 декабря снайпер гибридной армии РФ ранил украинского военного на Донбассе.

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Владислав Сердюк

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