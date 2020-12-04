Война на Донбассе. Снайпер гибридной армии РФ ранил украинского военного

Сегодня в районе Луганского (Светлодарск) снайпер гибридной армии РФ ранил украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе.

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Отмечается, что боец находится в больнице в стабильном состоянии.

В то же время отмечается, что через координационный механизм "заведено режим тишины", а украинская сторона Совместного центра контроля и координации "верифицирует события". О работе снайпера письменно уведомили ОБСЕ.

Ранее сегодня боевики обстреляли из артиллерии украинские позиции у поселка водяное в Приазовье, потерь не было. Украинские военные не открывали ответный огонь и также уведомили об обстреле ОБСЕ. В украинской делегации в ТКГ заявили, что инцидент станет "новым кирпичом в стену изоляции РФ".

24 ноября после ранения снайпера в госпитале умер украинский военный.

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В то же время отмечается, что через координационный механизм заведено режим тишины, а украинская сторона Совместного центра контроля и координации верифицирует инцидент. О работе снайпера письменно уведомили ОБСЕ.

Ранее сегодня боевики обстреляли из артиллерии украинские позиции у поселка водяное в Приазовье. Украинские военные не открывали ответный огонь и также уведомили об обстреле ОБСЕ.

Марк Сировой

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