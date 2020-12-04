"Новый кирпич в стену изоляции РФ". Реакция делегации Кравчука на артобстрел в Приазовье

Нарушения режима перемирия на Донбассе гибридными силами России, вроде сегодняшнего обстрела позиций украинских войск под Мариуполем, приведут лишь к дальнейшей изоляции страны-оккупанта. Об этом говорится в реакции украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, ОБСЕ и РФ).

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Под утро 4 декабря боевики обстреляли 13 снарядами калибра 122 мм шестью минами 120 мм украинские позиции в районе поселка Водяной в Приазовье. На этом участке фронта оборонные рубежи удерживает 36-я бригада морской пехоты.

Украинские переговорщики в ТКГ написали – "потерь со стороны ВСУ нет".

В делегации заявили, что сейчас через координационный механизм СЦКК в районе боевых действий установлен "режим тишина", а официальный Киев готовит письменную ноту наблюдателям ОБСЕ.

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"Украинская делегация напоминает желающим пострелять, что каждое такое нарушение становится еще одним кирпичом в стену, которым РФ отгораживает себя от цивилизованного мира, и еще одним аргументом к сохранению или усилению санкций", – подчеркнули в делегации переговорщиков под началом первого президента Леонида Кравчука.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война".

В конце ноября 2020-го в оккупированной Горловке произошли взрывы: убиты 12 военных из России, пишет журналист.

На записи сбитого в начале декабря беспилотника противника есть лица боевиков.

Евгений Пилипенко

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