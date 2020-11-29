Война на Донбассе. Военные ВСУ сбили беспилотник боевиков
29.11.2020, 18:33
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
Сегодня, 29 ноября, на Донбассе военные ВСУ сбили беспилотник боевиков. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.
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Как отмечается, с начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима тишины боевиками гибридной армии России.
Недалеко от Луганского военные заметили вражеский беспилотный летательный аппарат, который пересек линию разграничения. Военнослужащие сбили беспилотник противника.
По данным штаба ООС, на других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
Информации о потерях нет.
- 27 ноября в ООН спрогнозировали, что работа контрольно-пропускных пунктов на Донбассе, вероятно, будет ограничена примерно до середины лета 2021 года из-за пандемии коронавируса.
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